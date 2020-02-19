التعليم العالي توصي الجامعات الروسية بتدريس طلابها الصينيين عن بعد

أوصت وزارة التعليم العالي والعلوم الروسية، كل الجامعات الوطنية بمواصلة تدريس طلابها الصينيين "عن بعد" بعد انتهاء عطلتهم الدراسية. وجاء في بلاغ الوزارة: "يجب على مدراء ورؤساء المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي والعلوم الروسية، مواصلة تعليم الطلاب الصينيين المتواجدين في بلادهم للعطلة عن بعد باستخدام تقنيات التعليم الإلكتروني". المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي والعلوم الروسية، مواصلة تعليم الطلاب الصينيين المتواجدين في بلادهم للعطلة عن بعد باستخدام تقنيات التعليم الإلكتروني". في وقت سابق، وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أمرا يحظر على المواطنين الصينيين دخول روسيا اعتبارا من 20 فبراير، وتعليق قبول الوثائق وتسجيل وإصدار الدعوات لدخول المواطنين الصينيين إلى روسيا.

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