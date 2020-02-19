وزير العدل الأمريكي يفكر بالاستقالة متأثرا بتغريدات ترامب

أفادت وسائل إعلام بأن وزير العدل الأمريكي ويليم بار، قد يترك منصبه بسبب خلاف بينه والرئيس دونالد ترامب، على خلفية نشر الأخير تغريدات في "تويتر" عن أنشطة وزارة العدل.
ونقلت "أسوشيتد برس" اليوم الأربعاء عن
من جانبها، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عنمسؤولين في الإدارة الأمريكية بأن بار أبلغ أشخاصا مقربين من ترامب بنيته هذه، وقال أحد المسؤولين إن "لوزير العدل حدوده".
ورجحت الصحيفة أن بار قد ينوي بذلك توجيه تحذير إلى ترامب، آملا في دفع الرئيس إلى الكف عن التعليق علنا على قضايا جنائية تديرها وزارة العدل.
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