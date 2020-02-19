دمشق: بعض أعضاء مجلس الأمن يستغلونه في عرقلة إجراءاتنا لحماية مواطنينا

اعتبر القائم بأعمال رئيس الوفد السوري الدائم لدى الأمم المتحدة لؤي فلوح خلال اجتماع لمجلس الأمن، أن بعض أعضاء المجلس يستغلونه في عرقلة إجراءات دمشق لحماية السوريين من الإرهابيين.
وأضاف فلوح أن "نظام (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان الخارج عن الشرعية الدولية، يواصل بدعم دول غربية اعتداءاته على الأراضي السورية في محاولة لإنقاذ أدواته من المجموعات الإرهابية"، مشددا على أنسوريا تحارب الإرهاب على أرضها وستواصل ذلك حتى تحرير كل شبر منها.
وقال فلوح إن بعض أعضاء المجلس يستغلونه للترويج لمزاعم لا أساس لها ولعرقلة إجراءات الدولة السورية في حماية مواطنيها من ممارسات الإرهابيين، مشيرا إلى أن هناك "دولا غربية صعدت إجراءاتها العدائية ضد سوريا لإطالة أمد الأزمة فيهاوتعطيل جهود الدولة لمكافحة الإرهاب".
ولفت فلوح إلى أن تفاهمات أستانا وسوتشي لا تسمح للتنظيمات الإرهابية بجعل إدلب وما حولها معقلا لها أو مواصلة اتخاذ المدنيين فيها دروعا بشرية، مؤكدا أن "النظام التركي يواصل دعم التنظيمات الإرهابية في إدلب وأدخل مؤخرا كميات كبيرة جدا من الأسلحة والذخائر لها واستهدف المناطق المأهولة ونقاطا عسكرية" هناك.
وأشار فلوح إلى أن التوصل إلى حل للأزمة في سوريا يستلزم القضاء على الإرهاب ووضع حد لممارسات الدول الداعمة له ووقف تدخلاتها السافرة واعتداءاتها.
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