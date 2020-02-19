اعتقال 3 قياديين في تنظيم "جماعة التبليغ" و4 من أعوانهم بروسيا

أحبط جهاز الأمن الفدرالي الروسي نشاط خلية تابعة لتنظيم "جماعة التبليغ" الإرهابي، واعتقل عددا من عناصر الخلية في موسكو وضواحيها.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصدر في مركز العلاقات العامة لدى الأمن الفدرالي الروسي: "تم اعتقال 3 من رؤوس الخلية السرية و4 من أعضائها"، حيثمارسوا جمع المعلومات وتجنيد عناصر جدد ونشر عقيدة تنظيمهم الإرهابي بين منتسبيهم.
وأكد المصدر، أن عقيدة "جماعة التبليغ"، تقوض أسس الإسلام، وتدفع منتسبيها إلى الانخراط في النشاطات التخريبية والإرهابية.
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