تكامل وشراكة بين التحالف الإسلامي والقيادة الأمريكية

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، بمقر التحالف الإسلامي في الرياض، أمس، وفدا من القيادة المركزية الأمريكية، بقيادة رئيس قسم عمليات المعلومات في القيادة المركزية الأمريكية العقيد أندرو ويسكيمان. وناقش الجانبان خلال اللقاء العديد من القضايا المتعلقة بمحاربة الإرهاب والجهود المبذولة تجاهها، كما سُلِّط الضوء على الدور الذي يقوم به التحالف من خلال الجهود والمبادرات في المجالات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب، إضافة إلى المجال العسكري، والتي تهدف جميعها إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في التحالف، فيما قام الجانبان بتبادل مذكرة تفاهم في مجال محاربة الإرهاب. وأكد اللواء المغيدي أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التكامل والشراكة الإستراتيجية بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والقيادة المركزية الأمريكية، رغبة في تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق والتكامل بينهما في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف العنيف. التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم 41 دولة عضوا العمل على تنسيق وتكثيف جهود الحرب الدولية على التطرف السعي إلى الانضمام للجهود الدولية الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين



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