إنقاذ 98 مهاجراً إلى أوروبا

أنقذت سفينة الإنقاذ الإنسانية «أوشن فايكنغ» 98 شخصًا فروا من ليبيا، مساء الثلاثاء، خلال عملية إنقاذ ثانية في يوم واحد، حسبما أعلنت المنظمة الأوروبية غير الحكومية «إس أو إس ميديترانيه»، ومقرها مرسيليا في جنوب فرنسا. وفي الإجمال انتشلت السفينة، الثلاثاء، 182 شخصاً بعد إنقاذ 84 شخصاً في الصباح الباكر بينهم 21 قاصراً دون مرافقين من بنغلاديش والمغرب والصومال. وكان المهاجرون الذين أنقذوا مساء، وعددهم 98 شخصاً، على متن قارب مطاطي في ظروف جوية سيئة وهم مهاجرون من نيجيريا ومنطقة بيافرا وغرب إفريقيا والسودان، وبينهم امرأة و15 قاصرًا، 14 منهم غير مصحوبين.



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