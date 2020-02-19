تقريران يربطان مجددا هجمات أرامكو بإيران

ربط تقريران وجود تماثل وتشابه كبيرين بين أجهزة صغيرة داخل طائرات مسيرة استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو في السعودية ، وتلك الموجودة في ترسانة ميليشيا الحوثي اليمنية، ومكونات عثر عليها في طائرات إيرانية مسيرة في أفغانستان والعراق.

وأوضح مركز أبحاث التسليح أثناء الصراعات، في تقرير صدر أمس، أن أجهزة الجيروسكوب هذه لم يتم العثور عليها إلا داخل طائرات مسيرة صنعتها إيران، ويربط هذا الاكتشاف إيران بالهجوم الذي وقع على منشآت نفط سعودية تتبع شركة أرامكو.

مواقع تماثل أجهزة جيروسكوب

صواريخ مصادرة

يأتي ذلك بعد تقرير صدر مؤخرا من الأمم المتحدة يقول، إن خبراءها رأوا جيروسكوبا مشابها من طائرة مسيرة إيرانية استولى عليها الجيش الأمريكي في أفغانستان، وكذلك في شحنة صواريخ كروز صودرت في بحر العرب متجهة إلى اليمن.

وقال رئيس مركز الأبحاث جوناه ليف «هذا الجيروسكوب رأيناه الآن مرات كافية في المواد المصنعة في إيران حتى نتمكن من أن نقول بثقة إن وجوده في مادة أنتجها الحوثيون يشير إلى أن المادة تم استيرادها من إيران».

والجيروسكوب هو جهاز يساعد على توجيه طائرة مسيرة أو صاروخ إلى هدفه، ولا تحمل أجهزة الجيروسكوب المعنية اسم الشركة المصنعة، وتأتي في نسختين على الأقل من طرازي «في- 9» و»في- 10»، وفقًا للتقريرين، فيما تظهر أرقامها المكونة من أربعة أيضا أنها تسلسلية، مما يشير إلى أن الشركة المصنعة نفسها أنتجت كل تلك المكونات التي تم العثور عليه.

جهاز مطابق

وقال مركز أبحاث التسليح أثناء الصراعات، إن طائرة مسيرة تابعة للحوثيين من طراز «قاصف 1» تحمل جهاز جيروسكوب «في- 10»، وهو «مطابق» لذلك الموجود في الطائرة المسيرة الإيرانية من طراز «أبابيل-3»، والتي عثر عليها مقاتلو تنظيم «داعش» في العراق.

وذكر تقرير الأمم المتحدة أن خبراء الأسلحة عثروا على نسخة «في- 9» من الجيروسكوب في الطائرات المسيرة أو المركبات الجوية غير المأهولة التي استخدمت في هجوم سبتمبر على بقيق، مقر منشأة أرامكو لمعالجة النفط في السعودية.

ووفقا لتقرير مركز «أبحاث التسليح أثناء الصراعات»، فإنه «وفقا لخبراء الطائرات المسيرة الذين هم على دراية بهذه التكنولوجيا، لم تتم ملاحظة أجهزة الجيروسكوب العمودية هذه في أي من الطائرات المسيرة بخلاف تلك المصنعة من قبل إيران».

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حطام صواريخ

وذكر تقرير الأمم المتحدة أن الشركة المصنعة للجيروسكوب لا تزال مجهولة، ومع ذلك، فقد أشار إلى العثور على أجهزة جيروسكوب «في-10» مماثلة «بين حطام صواريخ أطلقتها طائرات بدون طيار من طراز «صمد» و»قاصف» التي يستخدمها الحوثيون».

وقالت الأمم المتحدة أيضا إن خبراءها شاهدوا جيروسكوب «في-9» في معرض بواشنطن يُظهر الطائرة الإيرانية «شهيد -123» التي يقول مسؤولون أمريكيون إنهم عثروا عليها في أفغانستان في أكتوبر عام 2016 بعد تحطمها، فيما تتطابق صور أجهزة الجيروسكوب مع تلك المذكورة في تقرير مؤسسة أبحاث التسليح.

رؤية جيروسكوب

يمكن رؤية جيروسكوب مشابه داخل صاروخ كروز صادرته البحرية الأمريكية خلال مداهمة قارب شحن شراعي في بحر العرب في نوفمبر الماضي، إلى جانب حاسوب مصادر يستخدم في توجيه هذه الأسلحة بلوحة مفاتيح باللغة الفارسية.

لطالما قالت الولايات المتحدة وتحالف دعم الشرعية في اليمن إن إيران تزود الحوثيين بالسلاح، بدءا من بنادق هجومية إلى صواريخ باليستية تطلق على المملكة، فيما عثرت البحرية الأمريكية على مخبأ أسلحة جديد على متن مركب شراعي هذا الشهر.

- أجهزة في طائرات مسيرة استهدفت منشآت أرامكو

- حطام صواريخ أطلقتها مسيرات حوثية من طراز صمد وقاصف

- مكونات عثر عليها في مسيرة إيرانية في أفغانستان والعراق

- مصادرة حاسوب يستخدم في التوجيه بلوحة مفاتيح فارسية