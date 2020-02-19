كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في اللاذقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسقطت الدفاع الجوية المولجة حماية قاعدة حميميم الروسية بريف مدينة اللاذقية في سوريا، مساء اليوم الأربعاء، مجموعة من الصواريخ التي تم إطلاقها من مناطق سيطرة المسلحين الصينيين بريف المحافظة الشمالي الشرقي.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى: إن "عدة قذائف صاروخية أطلقت من مناطق انتشار الفصائل المسلحة الإرهابية بريف اللاذقية الشمالي الشرقي"، لافتاً إلى أن القذائف الصاروخية استهدفت القرى والبلدات القريبة من قاعدة "حميميم" العسكرية الروسية.

كما أكد على أن تمكنت الدفاعات الجوية المسؤولة عن حماية القاعدة تمكنت من إسقاظ جميع الأهداف بشكل كامل، دون تسجيل اي أضرار تذكر.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في شهر سبتمبر الماضي، أن وسائط الدفاع الجوي أبطلت مفعول حوالي 120 طائرة مسيرة للإرهابيين حاولت مهاجمة قاعدة حميميم في عامين.