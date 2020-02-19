كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد محاولة اغتياله.. نقل وزير الدفاع اليمني إلى المستشفى في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقل وزير الدفاع اليمني الفريق أول الركن محمد علي المقدشي، مساء اليوم الأربعاء، إلى المستشفى العام في مدينة مأرب، بعد نجاته من محاولة اغتيال.

هذا ولقي 6 عسكريين من الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مصرعهم في وقت سابق من اليوم، بانفجار لغم استهدف وزير الدفاع اليمني في محافظة مأرب غربي البلاد.

وذكر مصدر عسكري يمني: أن "لغما أرضيا انفجر في تجمع للجيش أثناء زيارة الوزير المقدشي، مواقع عسكرية في جبهة المشجح بمديرية صرواح غرب مأرب".

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وبحسب المصدر، فإن الانفجار أسفر عن مقتل 4 ضباط وجنديين، في حين نجا الفريق المقدشي من الكمين "بأعجوبة".

ومحاولة اغتيال الوزير المقدشي هي الثانية، التي يتعرض لها خلال أقل من أربعة أشهر، فقد استهدف موكبه في مأرب أيضا أواخر شهر أكتوبر الماضي، بطائرة مسيرة.

وقال مستشار وزير الدفاع اليمني العميد الركن يحيى أبو حاتم، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "محاولة استهداف وزير الدفاع، عبر طائرات مسيرة أثناء تحركه من مقر العمليات المشتركة"، مشيراً إلى أن محاولة الاغتيال أسفرت عن مقتل السائق الخاص للوزير.

ومحاولتي اغتيال الفريق أول المقدشي تأتي في سياق أعمال عنف ومعارك تدور على الساحة اليمنية، منذ أكثر من خمس سنوات بين جماعة "الحوثيين" الإنقلابية وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعومًا بتحالف عسكري يضم دولًا عربية وإسلامية تقوده المملكة العربية السعودية من جهة أخرى.