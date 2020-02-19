عاجل.. البرلمان العراقي يتسلم طلبًا من علاوي لعقد جلسة استثنائية

تسلم مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الأربعاء، طلبًا من رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي لعقد جلسة استثنائية للمصادقة على تشكيلته الوزارية، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

خذا وكان علاوي، قد دعا في وقت سابق من مساء اليوم، البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية يوم الاثنين القادم؛ للتصويت على تشكيلته الوزارية.

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وحذّر علاوي، في كلمة له اليوم حول تشكيل الحكومة، من مخاطر عدم "تمرير الحكومة"، مؤكداً على أن "هناك جهات تعمل على استمرار الأزمة في البلاد".

وأضاف: "بمجرد منح الحكومة الثقة ستباشر التحقيق في أحداث العنف"، معتبراً أن "الحراك الشعبي أسس لمرحلة جديدة في تاريخ العراق".

وقال علاوي إنه شكل حكومة عراقية "مستقلة سياسياً"، مؤكداً أنها ستعمل على إجراء انتخابات مبكرة حرة بعيداً عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية.