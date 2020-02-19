كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمان تعلن إنتهاء فترة الحداد العام على وفاة السلطان قابوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت فترة الحداد العام على وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، اليوم الأربعاء، بعد مرور 40 يوما على وفاته، حسب ما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في سلطنة عمان.

وبحسب التلفزيون الرسمي لعمان، بدءًا من يوم غد الخميس سيتم رفع العلم العماني الذي تم تنكيسه خلال الـ40 يومًا الماضية.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي: إنه "بدءا من غد الخميس سوف يتم رفع علم المبنى المدرسي في جميع مدارس السلطنة، وذلك لانقضاء المدة المحددة لتنكيس الأعلام".

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وتابعت: أن مدارس السلطنة ملزمة برفع علم الطابور عن طريق إدارة المدرسة، وذلك قبل اصطفاف الطلاب في الطابور الصباحي، ثم يتم إنزاله في نهاية اليوم الدراسي، مع الاستمرار في تخطي فقرتي النشيد الوطني والهتاف إلى حين ورود توجيهات من الجهات المختصة بشأن ذلك.

وتوفي سلطان عمان قابوس بن سعيد، يوم الجمعة الموافق 10 يناير الماضي، عن عمر ناهز 79 عامًا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني، وحكم السلطان قابوس، سلطنة عمان منذ توليه السلطة عام 1970؛ حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.

وبعد الوفاة، أعلن ديوان البلاط السلطاني في عمان الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما.

وأعلن مجلس الدفاع العماني تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانًا لعمان، خلفا للسلطان قابوس بعد فتح وصيته.