كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 19/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || "الصحة العالمية تكشف عن تقدم كبير في مواجهة كورونا

أـكدت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الأربعاء، على تحقيق "تقدم كبير" في مواجهة فيروس كورونا الجديد منذ ظهوره في الصين في شهر ديسمبر الماضي. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || وفاة إيرانيين اثنين بسبب فيروس كورونا

أعلنت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، وفاة إيرانيين اثنين بسبب فيروس "كورونا" في مستشفى بمدينة قم، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية. أخبار عالمية عاجلة اليوم || الأمم المتحدة تحذر من خطر وشيك بسوريا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول التطورات في سوريا، أنها تحذر من "خطر تصعيد وشيك في شمال غرب هذا البلد، عقب التصريحات الأخيرة لتركيا وروسيا".

Advertisements