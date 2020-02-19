كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الجزائري يأمر بطرد وترحيل مدير شركة قطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بطرد مدير شركة الاتصالات القطرية "أوريدو" نيكولاي بيكرز، الذي يحمل الجنسية الألمانية وترحيله خارج البلاد، بسبب طرده 900 عامل من الشركة طردا تعسفيّا، حسبما نقلت وسائل الإعلام الجزائرية.

وجاء تحرك الرئيس الجزائري بناء على شكوى تلقاها من نقابة عمال شركة "أوريدو"، تفيد بفصل 900 من الموظفين الجزائريين دون سابق إنذار أو أسباب قانونية أو مهنية، رغم أن الشركة لا تعاني من أي متاعب مالية، وتحقق أرباحا في الجزائر، حيث يفوق حجم أعمالها قيمة المليار دولار، وفقاً لموقع "النهار" الجزائري.

Advertisements

وكشف الموظفون المطرودون في شكواهم، عن التعسّف والتمييز الذي تتعامل به إدارة الشركة القطرية مع موظفيها، واتخاذها قراراً بطرد الموظفين الجزائريين فقط والمحافظة على مناصب الأجانب الذين تمنحهم أجورا مضاعفة بالعملات الصعبة، معتبرين أن هذا الإجراء ينتهك القانون الجزائري الذي تلتزم به الشركة.

هذا واعتقلت قوات الأمن مدير الشركة في مكتبه واقتادته نحو المطار لترحيله، بينما تحدّثت مصادر إعلامية عن توّرط المدير العام لشركة "أوريدو" في شبهة تجسّس، في حين لم تصدر الشركة حتّى الآن أي بيان حول هذه القضيّة.

وتعتبر شركة "أوريدو" واحدة من أبرز شركات الاتصالات بالهاتف النقال في الجزائر؛ حيث يبلغ عدد مشتركيها أكثر من 12 مليون شخص وتستحوذ على حصة 25% في سوق خدمات الهاتف النقّال.