قضت لجنة الاستئناف، مساء اليوم الأربعاء، بتخفيض عقوبة “الويكلو” الصادرة في حق فريق الجيش الملكي من أربع مباريات إلى مباراة واحدة، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة “الكلاسيكو” أمام الرجاء الرياضي، وتخفيض الغرامة المالية إلى 50 الف درهم.
وجاء اجتماع لجنة الاستئناف بعد الرسالة الإحتجاجية التي وجهها الفريق العسكري إلى الجامعة، والتي احتج من خلالها على عقوبة “الويكلو”، التي اعتبرها ظالمة وقاسية في حقه قياسا مع حالات مماثلة لم تطلها العقوبة ذاتها.
وكانت اللجنة التأديبية قد أصدرت قرار “الويكلو” في حق الممثل الأول للعاصمة بتغريمه 10 ملايين سنتيم، فضلا عن منعه من الجماهير لأربع مباريات، قبل أن تقوم لجنة الاستئناف بتخفيض العقوبة إلى مباراتين.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. لجنة الإستئناف “تخفض” عقوبة “الويكلو” التي طالت فريق الجيش الملكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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