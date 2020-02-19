معارض كردي يطالب بانتخابات تركية مبكرة لفقدان أردوغان الشرعية

الأربعاء 19 فبراير 2020

طالب معارض كردي بارز، الأربعاء، نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإجراء انتخابات مبكرة إذا كان يرغب في إعادة شرعيته العامة والديمقراطية المفقودة.



وانتقد صاروخان أولوتش نائب رئيس الكتلة النيابية بالبرلمان التركي لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، السياسات الاقتصادية لنظام أردوغان، مؤكداً أن حكومة حزب العدالة والتنمية فشلت بامتياز، بحسب صحيفة سوزجو المعارضة.

وقال أولوتش: "السياسات الاقتصادية لنظام أردوغان ليست بالاتجاه الذي من شأنه تلبية تطلعات واحتياجات الشعب، بل هي لتوفير إمكانيات وفرص جديدة لكافة المؤسسات والشخصيات المقربة منه" .. وفق “العين“.

وأشار إلى أن "الأزمة الاقتصادية للبلاد دفعت الأتراك لتصرفات وصلت حد الانتحار، فقبل أيام انتحر شخص في ولاية هاطاي لعجزه عن توفير الطعام والشراب لأولاده، وسائق آخر بسبب الديون المتراكمة عليه".

وتابع: "نحن في حقيقة الأمر نعيش أزمة اقتصادية خطيرة، إذ وصلت معدلات البطالة والفقر لأرقام غير مسبوقة، وغلاء المعيشة ارتفع لأبعاد خطيرة للغاية ستكون لها تداعيات غير محمودة على البلاد".

Advertisements

صاروخان أولوتش نائب رئيس الكتلة النيابية بالبرلمان التركي لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي

وأوضح أن نظام أردوغان ينشغل بأمور ثانوية كالتدخل في شؤون بلدان أخرى، وتقديم مقترحات قوانين لتمكين سيطرته على مؤسسات الدولة، ويتجاهل قضايا أخرى أكثر اهتماما كحل مشاكل السياسات الاجتماعية، وتخفيض الديون المتراكمة على الطلاب، وإيجاد حلول لهموم المزارعين والتجار، ومن يعيشون برواتب أقل بكثير من حدي الفقر والجوع.

وشدد أولوتش على أن "السبيل الوحيد لتجاوز كل هذه الأزمات الاقتصادية هي الثقة، وتعزيز الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، لكن مع هذا ليس النظام الحاكم من النوع الذي بإمكانه تأسيس هذه الثقة، وتعزيز الديمقراطية بالشكل المطلوب في كافة المجالات".

ومضى في حديثه: "فقد هذا النظام مشروعيته العامة والديمقراطية، وعليه الدعوة لانتخابات مبكرة إن كان يرغب في إعدة اكتساب تلك المشروعية ثانية".

ودعا المعارض الكردي نظام رجب طيب أردوغان إلى عدم البقاء في الحكم حتى العام 2023، وهو الموعد المحدد لإجراء الانتخابات المقبلة، حتى وإن كان من غير الممكن تخمين موعد الانتخابات المبكرة.