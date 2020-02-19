البحسني يلتقي ممثلا عن منظمة التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات وتعزيز السلام العالمي AIDL

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الأربعاء 19 فبراير 2020 التقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمكتبه بالمكلا اليوم، منسق الإعلام عضو المكتب التنفيذي لمنظمة التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات وتعزيز السلام العالمي AIDL عبدالرحيم باوزير.

Advertisements وتعرف محافظ حضرموت خلال اللقاء من قبل ممثل المنظمة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها والذي يزور حضرموت بتكليف لعقد لقاءات مع عدد من الجهات بالمحافظة، على مجالات عملها واهتماماتها وخصوصا مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن وفدا برلمانيا أوروبيا يعتزم زيارة حضرموت للتعرف عن كثب على أوضاعها المختلفة وتجربتها في بسط الأمن ونشر الإستقرار ومكافحة الإرهاب. واكد محافظ حضرموت خلال اللقاء على ترحيبه بالمنظمة وزيارة الوفد البرلماني الاوروبي المرتقب لحضرموت، مبديا استعداده لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل المنظمة.

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