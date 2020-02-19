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البحسني يطلع على نشاط وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر التابعة "للتنمية"

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 19 فبراير 2020

اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على نشاط وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية.

 

جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم بمكتبه بمدينة المكلا مع مديرة وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر أوسان عمر باحيدان، اطلع خلاله نشاط الوكالة ومشاريعها في محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى.

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وأشارت مديرة وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر إلى أن الوكالة ستنفذ حاليا مشروع الاستجابة للأزمة الطارئة الممول من UNDP والذي سيستفيذ منه 215 صيادا في مديريتي المكلا والشحر من خلال توزيع منح تساعد على تحسين سبل المعيشة للصيادين كالقوارب والمحركات وتقنيات حديثة للاصطياد.

 

كما تعرف كذلك على جملة من المشاريع التي سيتم تنفيذها من قبل الوكالة في عدد من مديريات حضرموت، كمشروع تطوير توظيف الشباب في قطاع العسل الذي يستهدف 800 نحال في مديريات وادي حضرموت ومديرية دوعن، ومشروع الطوارى في الزراعة الذي سينفذ في مديرية القطن، ومشروع بريف الخاص بدعم المنشآت والجمعيات في كافة مديريات المحافظة.

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