بالصور.. مسؤول بتعز يكرم 300 حافظ وحافظة لكتاب الله 

الأربعاء 19 فبراير 2020

كرم وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي ، صباح اليوم الاربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٠م، 300 حافظ وحافظة لكتاب الله ، في حفل مهيب نظمته جمعية معاذ العلمية برعاية محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان،وبحضورعدد من مشائخ الدين والعلم ومدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة والشخصيات التربوية والاجتماعية.



وفي الحفل أشاد الدكتور عبدالقوي المخلافي، بالدور الذي تقوم به جمعية معاذ العلمية في جهودهم الجبارة في خدمة كتاب الله وتربية الاجيال على كتاب الله.

وهنأ الدكتور المخلافي الحافظين والحافظات بهذا الإنجاز، معتبراً أن هذا العرس القرآني الاستثنائي يأتي في وقت استثنائي في هذه المحافظة الاستثنائية، داعياً الى تعزيزه سلوكاً ليكونوا نجوماً يهتدي بهم الناس.

وفي كلمة العلماء أكد الشيخ عبدالرحمن قحطان، تقديره لهذه الجهود القرآنية المباركة، وحث الحافظين والحافظات على نشر القرآن وآياته التي تدعو الى حقن الدماء ونشر السلام وصون حقوق المرأة كاملة ، وأثنى في ختام كلمته على الداعمين للبرامج والأنشطة القرآنية التي تنفذها جمعية معاذ العلمية ، داعيا الله عز وجل أن يخلف عليهم من عظيم فضله وجزيل عطاءه.

وفي كلمة الجمعية ، أكد الأستاذ عبدالرحمن المخلافي، مدير مركز أنوار القرآن، أن عدد حفاظ الدفعة الرابعة عشر بلغ (1000)حافظاً وحافظة ليصل بذلك عدد خريجي جمعية معاذ العلمية إلى ( 3619 ) حافظاً وحافظة بينهم الأطباء والمهندسين والمبرمجين والمعلمين وفي مختلف التخصصات ، وتم اليوم تكريم 300 حافظ وحافظة من جميع مديريات المحافظة.

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