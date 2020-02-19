شكرا لقرائتكم خبر عن محافط حضرموت يصدر قرار تكليف جديد.. تعرف عليه والان مع التفاصيل

الأربعاء 19 فبراير 2020 أصدر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم، قرارا بشأن تكليف نائبا لمدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بساحل حضرموت.

ونص القرار الذي حمل الرقم 72 لسنة 2020م بتكليف خالد حسن سعيد باريدي نائبا لمدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بساحل حضرموت.

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