وزير الخارجية الأمريكي في الرياض لعقد مباحثات حول إيران

الأربعاء 19 فبراير 2020

وصل وزير الخارجية الأمريكيّ مايك بومبيو، إلى الرياض، الأربعاء، لإجراء محادثات مع قادة السعودية تنصب على مواجهة طهران، في زيارته الأولى للشرق الأوسط منذ مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ما أدى لتصاعد التوتر في المنطقة.



وقال مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية إن "بومبيو، الذي تأتي زيارته في أعقاب زيارته الأولى إلى أفريقيا جنوب الصحراء، سيجري محادثات مع الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية فيصل بن فرحان".

وقال بومبيو للصحفيين في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا قبل أن يتوجه إلى الرياض: "سنقضي الكثير من الوقت في مناقشة القضايا الأمنية مع التهديد الصادر عن الجمهورية الإيرانية على وجه الخصوص".

وتابع أن الولايات المتحدة "مستعدة للتحدث في أي وقت" مع إيران، لكنه شدّد على أن النظام الإيراني "يجب أن يغير سلوكه بشكل جذري".

وأضاف أنّ "حملة الضغط مستمرة. إنها ليست مجرد حملة ضغط اقتصادي. إنها ضغوطات دبلوماسية، والعزل من خلال الدبلوماسية كذلك".

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وفي مايو(أيار) 2018، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاتفاق النووي مع إيران وفرض عقوبات واسعة بهدف الحد من نفوذ طهران الإقليمي.

وتأتي زيارة بومبيو التي تستغرق 3 أيام للحليف الوثيق السعودية في أعقاب غارة جوية نفذتها طيارة أمريكية مسيّرة أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس وأكثر جنرالات إيران نفوذاً في الشرق الأوسط، أثناء زيارته لبغداد في 3 يناير(كانون الثاني).

تصاعد التوتر الإقليمي عقب مقتل سليماني وردَّت إيران بضربات صاروخية على القوات الأميركية في العراق.

واتهم مسؤولون أمريكيون إيران بالمسؤولية عن هجوم استهدف في سبتمبر(أيلول) منشآت نفط سعودية، رغم أن الرياض بدت حريصة مذاك على الدخول في دبلوماسية حذرة لتفادي تصعيد التوتر والمواجهة.

ويواجه بومبيو عملية موازنة صعبة في السعودية، حيث قال إنه "سيناقش أيضاً ملف حقوق الإنسان خلال زيارته".

وبعد مغادرته الرياض، يتوجه بومبيو إلى سلطنة عُمان المجاورة للقاء سلطانها الجديد هيثم بن طارق آل سعيد الجمعة.

وسيقدم بومبيو تعازيه في وفاة السلطان قابوس الذي استمر حكمه لأطول مدة بين الحكّام العرب، وكان بمثابة وسيط مهم بين الولايات المتحدة وإيران.