الحديدة.. الاتفاق بين ممثلي ضباط الإرتباط على 7 نقاط بحضور نائبة البعثة الأممية 

الأربعاء 19 فبراير 2020

زارت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الألمانية دانييلا كروسلاك نقطة الارتباط الاولى بالخامري في الحديدة.



والتقت بضباط الإرتباط من طرف القوات المشتركة والمليشيات الحوثية لمناقسة آليه التهدئة التي لم تلتزم بها المليشيات الحوثية منذ سريان الهدنة الأممية وسرعة نشر مراقبيين أمميين إلى جانب ضباط الإرتباط للطرفين في النقاط الخمس.

وخلال الإجتماع تطرق ممثل ضباط الارتباط للقوات المشتركة إلى إستمرار وتزايد الخروقات الحوثية للهدنة الأممية من خلال عمليات التعصيد العسكري ومحاولات التسلل إضافة إلى زراعة الألغام والعبوات الناسفة واستهداف المدن والأحياء السكنية في مختلف مديريات الحديدة.

وفي الاجتماع تم الاتفاق بين ممثلي ضباط الإرتباط وبحضور نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة على النقاط السبع التالية:

1_وقف الأعمال العسكرية في جميع أنواعها بمديرية حيس

2_وقف الاعتداءات على نقاط الرقابة وإبقاء نقاط الرقابة في نقاط التماس مسرح لعمليات ضباط الإرتباط فقط

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3_يعتبر أي قصف صاروخي أو مدفعي من كلا الطرفين انتهاك للهدنة ويعتبر مؤشر لتعصيد العسكري من قادة الطرف المعتدي

4_عند أي تسلل أو تجمعات مشبوهه من أي طرف يمنع الضرب الا بعد إبلاغ ضباط الإرتباط في غرفة العمليات الثلاثية في سفينة الأمم المتحدة ومراعاه الوقت حتى إيصال البلاغ إلى مختلف الأطراف خلال مدة اقصاها 15 دقيقة في حالة عدم التعاون والسيطرة على قواته يتم التعامل مع الهدف دون أي عذر لطرف المعتدي.

5_ يمنع أي تحليق للطيران بانواعه وايقاف الغارات الجوية

6_ الالتزام بوقف إطلاق النار في كل جبهات ومديريات الحديدة

7_دعوة بعثه الأمم المتحدة لسرعة نشر مراقبيين ضمن نقاط الرقابة الخمس إلى جانب ضباط ارتباط الطرفين

يأتي هذا الاجتماع لنائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة مع ممثلي ضباط الارتباط بالتزامن مع تعصيد حوثي ومحاولات تسلل فاشلة على مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.