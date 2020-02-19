شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من هطول أمطار غزيرة وفيضانات عارمة في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أصدر مكتب الإرصاد الجوي في بريطانيا اليوم الأربعاء، تحذيرات جراء توقع هطول أمطار غزيرة في مناطق واسعة من مقاطعة ويلز وشمال غرب إنجلترا وغرب أسكتلندا. ودعا المكتب المواطنين في المناطق التي غمرتها مياه الفيضانات خلال الأسبوع الماضي إلى توخي الحذر خوفاً من حدوث انهيار نظم الدفاع. ويأتي هذا في الوقت الذي لا تزال فيه مناطق واسعة من بريطانيا تشهد فيضانات عارمة جراء قدوم عاصفتين قويتين في أوقات متقاربة صاحبتهما أمطار غزيرة ورياح عاتية.

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