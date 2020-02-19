شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أمريكا يعرب «قلقه البالغ» من استهداف ميناء طرابلس البحري والان نبدء بالتفاصيل
أعرب ريتشارد نورلاند سفير الولايات المتحدة في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن "قلقه البالغ" من الهجوم على ميناء طرابلس البحري وتأثيره على المدنيين.
ودعا السفير الأمريكي الأطراف المتحاربة إلى العودة إلى الالتزام بمفاوضات الأسبوع الجاري في جنيف بشأن وقف دائم لإطلاق النار، بعد اجتماعه مع رئيس شركة النفط الوطنية الليبية.
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