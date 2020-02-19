اعلنت محافظة نينوى، الاربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في تلعفر غدا. وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي غدا الخميس في قضاء تلعفر". واضاف ان "ذلك جاء بمناسبة حلول ذكرى عيد خضر الياس"، مهنئا "أهالي القضاء بهذه المناسبة".

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