إيران تعفي العراقيين من التأشيرة

وقال نائب السفير الإيراني موسى طبطبائي في بيان صحفي، إن "السفر إلى إيران في أشهر رجب وشعبان ورمضان، سيكون بدون الحاجة إلى استصدار فيزا مسبقة من السفارة".

وأضاف: "يمكن للعراقي أن يذهب إلى الحدود ومعه جواز السفر فقط".