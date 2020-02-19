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إيران تعفي العراقيين من التأشيرة

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أعلنت السفارة الإيرانية في بغداد اليوم الأربعاء، إعفاء العراقيين من التأشيرة ثلاثة أشهر، ودعتهم إلى التوجه للحدود بين البلدين دون الحاجة للفيزا.
وقال نائب السفير الإيراني موسى طبطبائي في بيان صحفي، إن "السفر إلى إيران في أشهر رجب وشعبان ورمضان، سيكون بدون الحاجة إلى استصدار فيزا مسبقة من السفارة".

وأضاف: "يمكن للعراقي أن يذهب إلى الحدود ومعه جواز السفر فقط".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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