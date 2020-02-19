الانواء الجوية: أمطار غزيرة وسيول الثلاثاء المقبل

توقعت هيئة الانواء الجوية، الاربعاء، هطول أمطار غزيرة وقدوم سيول من غرب إيران يوم الثلاثاء المقبل. وقال مدير البيئة في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد محمود عبد اللطيف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اخر تحديثات خرائط التنبؤات العالمية تؤكد أمطار غزيرة على طول شريط الحدود الشرقي للعراق واصبح من المؤكد قدوم سيول الأمطار الغزيرة من غرب إيران الثلاثاء المقبل ٢٥ شباط ٢٠٢٠".



وأضاف أن "البلاد تتأثر بمنخفض جوي من شرق البحر المتوسط"، مشيراً الى أن "ليلة الخميس ٢٠ شباط تشهد مناطق غرب إيران تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة".

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