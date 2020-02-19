قمة ثلاثية السبت لدعم السلام في جنوب السودان

يشارك رئيس المجلس الانتقالي بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، السبت المقبل، في القمة الرئاسية الثلاثية، بمشاركة الرئيسين الأوغندي يوريموسفيني، والجنوب سوداني سلفاكير ميارديت، بجوبا.



أعلن ذلك عضو المجلس السيادي الانتقالي، الفريق أول شمس الدين الكباشي، مشيرا إلى أن القمة تهدف إلى دعم السلام بين فرقاء جنوب السودان.

وكشفت مصادر دبلوماسية سودانية، لـ"العين الإخبارية"، في وقت سابق عن ترتيبات تجرى لعقد القمة الثلاثية، والقيادة في البلدان الثلاثة بجانب زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار.

وجرت اتصالات مكثفة للتشاور في ملف السلام، والترتيبات الخاصة بتنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين الأطراف.

وأضافت أن الأطراف ستناقش القرار الأخير الذي أصدره سلفاكير ميارديت بخفض عدد الولايات لـ 10 فقط، بالإضافة إلى 3 إدارية، بجانب ملف الترتيبات الأمنية؛ ومنها انتشار الجيوش في عدد من مناطق التوزيع، وإعادة دمجها الذي كان من المقرر قبل الفترة الانتقالية.

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وأصدر رئيس جنوب السودان قرارا بخفض عدد الولايات في البلاد من 32 لـ 10 ولايات فقط، بالإضافة إلى 3 مناطق إدارية، في خطوة طالما طالبت بها المعارضة.





وكان ينبغي تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية بجنوب السودان بحلول 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن الموعد النهائي تأجل لمدة 100 يوم بسبب خلافات بين الطرفين، من بينها زيادة عدد الولايات.

ويترقب مواطنو جنوب السودان إحلال سلام شامل في بلادهم تقوده الخرطوم، عبر تشكيل حكومة توافقية انتقالية تعيد زعيم المعارضة رياك مشار إلى السلطة.

وبات من المنتظر أن تقود الفترة الانتقالية في جنوب السودان إلى إصلاح المؤسسات وتحقيق العدالة ومحاربة الفساد وتقديم مرتكبي الجرائم والانتهاكات للعدالة، وجميعها قضايا فشلت اتفاقية السلام الشامل 2005 في تحقيقها.

وكان رئيس جنوب السودان وقّع مع زعيم المعارضة المسلحة اتفاق سلام في سبتمبر/أيلول 2018 بعد سلسلة من الاتفاقات التي لم تنجح في إنهاء الصراع الأهلي الذي أودى بحياة الآلاف.