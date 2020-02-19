ولي العهد السعودي ورئيس إريتريا يستعرضان علاقات البلدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض، الأربعاء، مع الرئيس أسياس أفورقي، رئيس إريتريا، علاقات البلدين.
وتم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، ومستجدات الأحداث الإقليمية، والجهود المبذولة تجاهها.
والإثنين الماضي، بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع الرئيس الإريتري، العلاقات الثنائية بين البلدين.
وخلال جلسة المباحثات، بحث الملك سلمان بن عبدالعزيز وأسياس أفورقي مستجدات الأحداث في القرن الأفريقي والمنطقة.
وأكد الجانبان أهمية ودور مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في تنمية وتعزيز فرص التعاون في شتى المجالات.
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