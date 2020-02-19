خارطة بانتشار فيروس كورونا حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

الخليج 365 - عدن

لا تزال الأنباء، والأرقام، المتعلقة بفيروس كورونا تستحوذ على اهتمام الجميع لاسيما بعد تجاوز عدد الوفيات الألفين، فضلا عن إصابة أكثر من 75 ألف شخص حول العالم.



وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية على المرض اسم كوفيد-19 في إشارة لتاريخ ظهوره أواخر العام الماضي وانتمائه لفصيلة فيروسات كورونا التاجية.

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وفيما يلي آخر الأرقام الخاصة بفيروس كورونا حتى اليوم، الأربعاء، بحسب الأرقام التي أعلنتها الحكومة الصينية وبقية دول العالم: - البر الرئيسي للصين: 2004 حالة وفاة من بين 74185 حالة إصابة مؤكدة. - هونغ كونغ: 58، وحالة وحالتا وفاة. - ماكاو: 10

بقية أنحاء العالم

- اليابان: 614 حالة، بينهم 542 راكبا على متن سفينة سياحية راسية قبالة يوكوهاما، وحالة وفاة واحدة. - سنغافورة: 81 إصابة - تايلاند: 35 إصابة - كوريا الجنوبية: 46 إصابة - ماليزيا: 22 إصابة - تايوان: 22، وحالة وفاة واحدة. - فيتنام 16 إصابة - ألمانيا: 16 إصابة - الولايات المتحدة: 15 حالة، وهناك حالة واحدة توفيت في الصين. - أستراليا: 14 إصابة - فرنسا: 12، وحالة وفاة واحدة.

بالأرقام.. تطورات "إيجابية" لكورونا وحديث عن "النوع الحميد"

- المملكة المتحدة: 9 حالات إصابة - الإمارات: 9 حالات إصابة - كندا: 8 حالات إصابة - الفلبين: 3، وحالة وفاة واحدة - الهند: 3 إصابات - إيطاليا: 3 إصابات - روسيا: حالتان - إسبانيا: حالتان - بلجيكا: إصابة واحدة - نيبال: إصابة واحدة - سريلانكا: إصابة واحدة - السويد: إصابة واحدة - كمبوديا: إصابة واحدة - فنلندا: إصابة واحدة - مصر: إصابة واحدة