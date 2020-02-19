رئيس الوزراء الإثيوبي: سنعتمد على سلاح جديد ألا وهو القلم والرصاص

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في جلسة حوار مجتمعي مع سكان منطقة "سليت" ان "شعب سليت معروف بعملهم القوي وتفانيهم، ونحن نتفهم جميع التساؤلات، وفي الوقت الحالي يتم تسليح ​الشباب​ لتعليمهم الحرب، لكننا سنعتمد على سلاح جديد ألا وهو القلم والقلم الرصاص".

وأعتبر أحمد ان "​الكتاب المقدس​ والقرآن ليسا أسلحة، لذلك نحن سنعتمد على سلاح العلم لتصحيح أفكار المتطرفين ولمواجهة الأعداء الذين يحاولون تقسيمنا بالعرق والدين، أما بالنسبة على البنية التحتية والحكم الرشيد والأوضاع الحالية التي أبديتم قلقكم بشأنها، فكل ما يمكنني قوله إننا نبذل قصارى جهدنا لتحسين أوجه حياة كل الشعب الإثيوبي".