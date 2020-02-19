أكد مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، ان القوات التركية "ستضرب كافة الأهداف التي تهددها في إدلب، ولن تسحب جنودها من نقاط المراقبة، ومن يجب عليه الانسحاب لغاية نهاية شباط الحالي هو النظام السوري".
هذا وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق إن "انطلاق عملية إدلب بات مسألة وقت"، مؤكداً بالقول "ذات ليلة قد نأتي على حين غرّة".
كانت هذه تفاصيل خبر مندوب تركيا بالأمم المتحدة: سنضرب كافة الأهداف التي تهددنا في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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