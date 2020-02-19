مندوب تركيا بالأمم المتحدة: سنضرب كافة الأهداف التي تهددنا في إدلب

أكد مندوب ​تركيا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​، فريدون سينيرلي أوغلو، ان ​القوات التركية​ "ستضرب كافة الأهداف التي تهددها في إدلب، ولن تسحب جنودها من نقاط المراقبة، ومن يجب عليه الانسحاب لغاية نهاية شباط الحالي هو ​النظام السوري​".

هذا وقال الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ في وقت سابق إن "انطلاق عملية إدلب بات مسألة وقت"، مؤكداً بالقول "ذات ليلة قد نأتي على حين غرّة".