ستيفانو كاربوني رئيسا لهيئة المتاحف السعودية

عين ​وزير الثقافة​ السعودي بدر بن عبد الله بن فرحان، خبير المتاحف ستيفانو كاربوني، رئيساw تنفيذيا لهيئة المتاحف التي ستتولى تنظيم القطاع في المملكة وتطويره.

ويعد كاربوني، من المتخصصين في مجال المتاحف، وسبق له أن تولى إدارة العديد من المتاحف والمعارض الفنية في ​العالم​، ونال جوائز مرموقة في مجال التراث، وعمل في متحف العاصمة في ​نيويورك​ لمدة 16 عاما خلال الفترة من 1992 إلى 2008.

وسيتولى كاربوني، في هيئة المتاحف مهاما متعددة تشمل رسم استراتيجية للقطاع ومنح التراخيص في المجال، وتشجيع التمويل والاستثمار، واعتماد البرامج التدريبية المهنية إضافة إلى تصميم البرامج التعليمية ذات العلاقة وتقديم المنح الدراسية للموهوبين.