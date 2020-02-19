الاتحاد العربي للفلك بالإمارات: الجمعة 24 نيسان المقبل غرة شهر رمضان

أعلن عضو الاتحاد العربي لعلوم ​الفضاء​ والفلك في ​الإمارات​ إبراهيم الجروان، أن "هلال ​شهر رمضان​ لعام 2020 يولد مع غروب ​الشمس​ ليوم الخميس 23 نيسان المقبل"، موضحاً أن "الهلال سيكون مع غروب الشمس على ارتفاع 3 درجات فوق الأفق الغربي، ويختفي بعد غروب الشمس بـ20 دقيقة، وتتحسن ظروف الرؤية البصرية في المناطق الغربية من ​الجزيرة​ العربية وفرصة رصده قائمة ليكون الجمعة 24 نيسان المقبل غرة شهر رمضان".

ولفت الجروان الى ان "هلال شهر رجب، سيولد الأحد المقبل الموافق 23 شباط الحالي، بعد غروب شمس، وسيكون يوم الاثنين مع مغيب الشمس على ارتفاع 8 درجات، ويمكث بعد غروب الشمس 43 دقيقة، وتكون فرصة مشاهدته ممكنة، وعليه يكون الثلاثاء الموافق 25 شباط، غرة شهر رجب"، لافتاً الى انه "وفقا للحسابات الفلكية، فإن هلال شهر شعبان سيولد الثلاثاء 24 اذار المقبل، وسيمكث بعد غروب الشمس 5 دقائق، فتتعذر رؤيته لعدم توافر عوامل الرؤية البصرية، وعليه يكون الخميس 26 اذار غرة شهر شعبان".