أكد رئيس الوزراء ​العراق​ي المكلّف ​محمد علاوي​، في كلمة له حول تشكيل ​الحكومة​، انه "لا يمكن التهرب من الاصلاح الحقيقي وتلبية مطالب الحراك، وبمجرد منح الحكومة الثقة ستباشر التحقيق في أحداث ​العنف​، وستعمل على تحسين الظروف المعيشية للعراقيين وإعادة ​النازحين​"، موضحاً ان "​الحراك الشعبي​ أسس لمرحلة جديدة في تاريخ العراق، واذا لم تمرر الحكومة هناك جهات تعمل على استمرار ​الأزمة​ في البلاد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علاوي: الحراك الشعبي أسس لمرحلة جديدة في تاريخ العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.