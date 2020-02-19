وزير الدفاع اليمني:نعد بدخول صنعاء وتحرير كافة المحافظات من "الميليشيات"

أعلن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد على المقدشى "أننا في حالة حرب ومستعدون لكل الإحتمالات ونعد بدخول صنعاء وتحرير كافة المحافظات من قبضة الميليشيات"، معتبرا أن "الحوثيين (أنصار الله) نهبوا أموال اليمنيين وصرفوها على الأسلحة والسيارات"، واصفا اياهم بـ "الميليشيات" التي تحمل مشروعا فارسيا".
وأشار المقدشى، في أول مقابلة يجريها مع قناة الحدث، بعد نجاته من محاولة لإغتياله، إلى أن "صنعاء لم تعد كما كانت"، وأن "عاصفة الحزم" جاءت لإنقاذ اليمن من المشروع الفارسي".
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