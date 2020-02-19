الكرملين: العملية العسكرية التركية المنتظرة في إدلب أسوأ سيناريو ممكن

اعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن "العملية العسكرية التركية المنتظرة في إدلب ستكون أسوأ سيناريو ممكن إذا تم استهداف قوات الحكومة السورية، لافتا الى أنه "إذا كنا نتحدث عن العملية ضد الجماعات الإرهابية في إدلب، فسيكون ذلك في إطار اتفاقيات سوتشي حيث أن تحييد هذه الجماعات، التي تشغل مناصب قوية هي مسؤولية الجانب التركي، أما إذا كنا نتحدث عن عمليات ضد السلطات الشرعية في سوريا، الجيش السوري، فهذا بالطبع هو أسوأ سيناريو ممكن هنا".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، هدد بإطلاق عملية عسكرية وشيكة في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، مؤكدًا أن بلاده "لن تترك المنطقة لقوات النظام السوري"، والتي أحرزت تقدمًا كبيرًا في تلك المناطق خلال الأيام الماضية على حساب قوات المعارضة السورية الموالية لتركيا.
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