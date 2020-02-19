الكرملين: العملية العسكرية التركية المنتظرة في إدلب أسوأ سيناريو ممكن

اعتبر المتحدث باسم ​الكرملين​ ​ديمتري بيسكوف​ أن "العملية العسكرية التركية المنتظرة في إدلب ستكون أسوأ سيناريو ممكن إذا تم استهداف قوات ​الحكومة السورية​، لافتا الى أنه "إذا كنا نتحدث عن العملية ضد ​الجماعات الإرهابية​ في إدلب، فسيكون ذلك في إطار اتفاقيات سوتشي حيث أن تحييد هذه الجماعات، التي تشغل مناصب قوية هي مسؤولية الجانب التركي، أما إذا كنا نتحدث عن عمليات ضد السلطات الشرعية في ​سوريا​، ​الجيش السوري​، فهذا بالطبع هو أسوأ سيناريو ممكن هنا".

وكان الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، في وقت سابق، هدد بإطلاق عملية عسكرية وشيكة في ​محافظة إدلب​ في شمال غربي سوريا، مؤكدًا أن بلاده "لن تترك المنطقة لقوات ​النظام السوري​"، والتي أحرزت تقدمًا كبيرًا في تلك المناطق خلال الأيام الماضية على حساب قوات ​المعارضة السورية​ الموالية ل​تركيا​.