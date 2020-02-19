سكاي نيوز: موسكو ترفض إعلان الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار شمال سوريا

أفادت وكالة "​سكاي نيوز​" نقلاً عن مصادر دبلوماسية رفيعة، بأن "السلطات الروسية ترفض إعلاناً من ​الأمم المتحدة​ يدعو إلى وقف ​إطلاق النار​ في شمال غرب سوريا". إضغط للمزيد

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