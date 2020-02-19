النشرة: توقيف مطلوب بجرم عدم تسليم قاصر لوالدته

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن دورية من استقصاء ​الجنوب​، أوقفت في بلدة الصوانة قضاء ​مرجعيون​ المدعو ج.ح.م. المطلوب بموجب قرار سجن، بجرم عدم تسليم قاصر لوالدته صادر عن دائرة تنفيذمحكمة مرجعيون وقد تم تسليمه الى مخفر ​العديسة​ بناء لاشارة ​القضاء​ لإجراء المقتضى القانوني بحقه .

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