أشار عضو كتة الوفاء للمقاومة النائب ​علي المقداد​، إلى أن المصلحة العامة تقتضي تسهيل عمل ​الحكومة​ منعاً للإنهيار. وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أوضح المقداد أنه "علينا كقوى سياسية في هذا الوضع الحرج ان نضع الحسابات السياسية جانباً ونبعدها عن مسار الحل الاقتصادي، ان مصلحة ​لبنان​ ومصلحتنا جميعاً تقتضي تسهيل عمل الحكومة ومساعدتها لوقف الانهيار الذي يؤثر على الجميع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المقداد: مصلحة لبنان تقتضي تسهيل عمل الحكومة ومساعدتها لوقف الانهيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.