شركة مراد لتقديم الخدمات: كافة أعمالنا تتم عبر العمال والمعدّات العائدة لنا

ردت ​شركة مراد​ لتقديم الخدمات في بيان على "إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تناقلت خبراً تدّعي فيه بأن الشركة تعمد إلى استخدام آليات ومعدّات وعمال إحدى ​البلديات​ الواقعة ضمن نطاق عملها بهدف تنفيذ أعمال عائدة ل​مؤسسة كهرباء لبنان​"، مؤكدة أنها تقوم "بتنفيذ كافة أعمالها عبر ​العمال​ والمعدّات العائدة لها أو إلى أحد المقاولين من الباطن الذين تقوم بتلزيمهم".

ولفتت الى "أنها منذ بداية عملها في منطقة الجنوب، حرصت على أن تقوم بالتنسيق والتعاون مع بلديات المنطقة واتحادات البلديات فيها في كافة المجالات بما فيها الإنشاءات ​الجديدة​ والصيانة والجباية وغيرها. وفي هذا الإطار تتواصل الشركة مع البلديات كافة بهدف تشحيل الأشجار القريبة من شبكات التوتر المتوسط والتوتر المنخفض الموجودة أو المستحدثة"، مبينة أن "عملية تشحيل الأشجار تقع ضمن مسؤوليات المجالس البلديّة وتتم هذه العملية بحضور ومواكبة الفنيين التابعين لشركة مراد الذين يقومون بعزل الشبكة وتأمين سلامة العاملين على تشحيل الأشجار".

وذكرت الشركة أنها قدمت "خلال الفترة المنصرمة من عقدها أنموذجا يحتذى به في مجال توزيع ​الكهرباء​ وذلك بشهادة القاصي والداني وهي لا تستغرب الحملة التي تطالها وتحاول تشويه صورتها"، مؤكدة "إصرارها وإصرار كافة العاملين معها على الاستمرار في كتابة ​مسيرة​ النجاح".