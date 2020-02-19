وهاب: الحبل الفولاذي الذي اصطدمت فيه طوافة الجيش غير مرخص

أعلن رئيس ​حزب التوحيد​ ​وئام وهاب​ بأن الحبل الفولاذي الذي اصطدمت فيه طوافة في منطقة فاريا هو غير مرخص. وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، كتب وهاب :"هل سأل أحد ما هو الكابل الذي كاد يسبب بمقتل الضباط في ​مروحية​ ​الجيش​ اليوم ؟ لمعلوماتكم شركة المزار إستأجرت بطريقة ملتوية ٤٥ مليون متر تابعة للمشاعات من ​الدولة​ بمائتي الف ​دولار​ سنوياً يعني بيطلعوهن من شي عشرين زبون . الكابل غير مرخص".

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