التقى رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ في دارته بكليمنصو، شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​نعيم حسن​، وعرض معه الأوضاع الراهنة. كما استقبل جنبلاط السفير الفرنسي ​برونو فوشيه​، وعرض معه التطورات السياسية الراهنة في ​لبنان​ والمنطقة. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط التثى شيخ العقل والسفير الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.