LBCI: الرئيس عون لن يوقع قانون الموازنة لأنه لا يتضمن قطع حساب عن السنواب السابقة

علمت قناة الـ"LBCI" أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، لن يوقع خلال جلسة مجلس الوزراء يوم غد ​قانون الموازنة​ لأنه لا يتضمن قطع حساب عن السنواب السابقة"، مشيرة الى أن "الجلسة ستخللها النظر بقرض إسكان ممنوح من الصندوق العربي على أن يحال الى ​مجلس النواب​ بالإضافة الى إبرام إتفاقية مماثلة بين الصندوق العربي ومؤسسة الإسكان".

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