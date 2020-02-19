عطالله يدعو اللبنانيين الى لقاء "التيار" الخميس أمام مصرف لبنان

أعلن عضو "تكتل ​لبنان​ القوي" النائب ​غسان عطالله​، في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، "أننا لن نسكت بعد الآن عن إذلال المواطنين في ​المصارف​ ونحن على علم بالمليارات التي حوّلت من لبنان الى الخارج لأصحاب النفوذ"، داعيا "جميع اللبنانيين الى لقاء "​التيار الوطني الحر​" الخميس أمام ​مصرف لبنان​، لنطالب بمعرفة كاملة لحقيقة ​الأزمة​ المالية".

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