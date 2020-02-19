متظاهرون يحاولون تحطيم عدد من فروع المصارف في وسط بيروت

ينظم عدد من ​المتظاهرين​ في هذه الأثناء ​مسيرة​ في ​وسط بيروت​ إحتجاج على الإجراءات المتبعة مع المودعين، ويقوم بعضهم بتحطيم عدد من فروع ​المصارف​ بعد تداول معلومات أن أحد المصارف أوقف السحوبات بالدولار الأميركي.

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