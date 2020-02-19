الأحدب: الأجدى لـ"حزب الله" أن يكف عن حماية هذه المنظومة الفاسدة

رأى النائب السابق ​مصباح الأحدب​، في تصريح له على وسائل الواصل الإجتماعي، أنه "كان من الأجدى لـ"​حزب الله​" أن يكف عن حماية هذه المنظومة الفاسدة، التي أفلست البلاد وحولتها الى دولة بوليسية لتحافظ على بقائها في الحكم"، معتبرا أن "مقاطعة البضائع الأميركية لن تجدي نفعاً، لا بل تضع ​لبنان​ في صميم مواجهات المحاور الدولية ومخاطر الانقسامات الداخلية".

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