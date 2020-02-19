الجيش: ثلاثة زوارق حربية تابعة للعدو الإسرائيلي خرضت المياه الإقليمية

أعلنت قيادة الجيش ال​لبنان​ي في بيان أن "زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي، خرق بتاريخ 18/2/2020 ما بين ​الساعة​ 14.55 والساعة 17.27، ​المياه​ الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​ على ثلاث مراحل، ولمسافة أقصاها حوالى 370 متراً. وبتاريخ 19/2/2020 ما بين الساعة 7.28 والساعة 9.52، أقدم زورق معادٍ على خرق البقعة البحرية المذكورة على ثلاث مراحل، لمسافة أقصاها حوالى 435 متراً. وعند الساعة 9.50، أقدم زورق معادٍ على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 200 متراً، ولمدة 10 دقائق"، مشيرة الى أنه "تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".

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