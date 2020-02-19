مارتين نجم: تحركنا أمام مصرف لبنان يأتي ضمن النظام وعلى القوى الأمنية حمايتنا كمتظاهرين

أوضحت نائب رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​مارتين نجم​، أن "تحركنا يوم غد أمام ​مصرف لبنان​، سببه أن المصرف يحجب الأرقام والتفاصيل عن المسؤولين في ​الدولة​ وهذا أمر غير مقبول خصوصا أنه مستعد لعرضها على المؤسسات الدولية"، مشيرة الى أن "مطالبتنا بكشف أرقام الأموال التي تم تهريبها الى الخارج بدأت في شهر كانون الثاني ولم نسمع جوابا".

ولفتت نجم في حديث تلفزيوني الى أن "تكتلا نيابيا يخاطب موظفا في الدولة دون أن يسمع أي جواب"، مبينة "أننا نأمل من تحركنا يوم غد إسماع صوتنا، وما يهم بعد ذلك هو إيجاد آلية لإسترداد الأموال".

وشددت على أن "تحركنا يأتي ضمن النظام والقوانين المرعية الإجراء لطرح الصوت بحرية وإنفتاح"، مؤكدة "أننا لن نكون متفاعلين مع أي صدام يحصل وعلى ​القوى الأمنية​ حمايتنا كمتظاهرين".