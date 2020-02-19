عون اتصل بصفير مستوضحا ما نُشر عن توقف احد المصارف الدفع بالدولار

أعلنت رئاسة الجمهورية على وسائل التواصل الإجتماعي أن "رئيس الجمهورية ميشال عون أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير مستوضحا ما نُشر عن توقف احد المصارف الدفع بالدولار للمتعاملين معه".
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