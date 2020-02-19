أعلنت ​رئاسة الجمهورية​ على وسائل التواصل الإجتماعي أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​ مستوضحا ما نُشر عن توقف احد المصارف الدفع ب​الدولار​ للمتعاملين معه". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر عون اتصل بصفير مستوضحا ما نُشر عن توقف احد المصارف الدفع بالدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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