أوضح الخبير الإقتصادي ​​وليد أبو سليمان​، في حديث تلفزيوني، ان "الجميع يعلم في ​لبنان​ انه يجب تصليح الخلل الحاصل على صعيد ​القطاع العام​ من خلال التخمة بالاجور، وخدمة الدين والكهرباء في لبنان ورفع الدعم عن المازون و​البنزين​، و​صندوق النقد الدولي​ يتمتع بالخبرة اللازمة للتعامل مع هذه الاوضاع، ومن الممكن ان يساعد لبنان عبر إعادة الهيكلة فقط، ونظراً لأن لبنان لم يتخلف عن سداد ديون في السابق فهو لا يمتلك الخبرة الكافية من أجل الدخول في مفاوضات مع الدائنين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو سليمان: لبنان لا يمتلك الخبرة الكافية للدخول في مفاوضات مع الدائنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.